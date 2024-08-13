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        Kaybolan çocuğunu bulunca havaya kaldırıp, yere fırlatan baba: Sinirlerime hakim olamadım

        KONYA'dagittikleri düğünde kaybolduktan sonra salonun bahçesinde bulduğu oğlu M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 14:50 Güncelleme: 13.08.2024 - 14:55
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        Kaybolan çocuğunu bulunca havaya kaldırıp, yere fırlatan baba: Sinirlerime hakim olamadım
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        KONYA'dagittikleri düğünde kaybolduktan sonra salonun bahçesinde bulduğu oğlu M.H.D.'yi (8) havaya kaldırıp, yere fırlatan baba R.D. (36), ilk ifadesinde, "Düğünde çocuğumu bulamayınca panik oldum. Çocuğumu görünce de sinirlerime hakim olamadım. Pişmanım" dedi.

        Olay, cuma günü Meram ilçesi Hatip Caddesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. R.D., ailesiyle komşularının düğününe gitti. Düğün sırasında R.D.'nin oğlu M.H.D. yanlarından ayrılıp, gözden kayboldu. Aile fertleri, bir süre salon içinde aradıkları çocuklarını salonun bahçesinde buldu. R.D., oğlu M.H.D.'yi bulunca havaya kaldırıp, yere fırlattı. Bu anlar, güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Olayın basında yer alması sonrası harekete geçen polis ekipleri, dün R.D.'yi gözaltına aldı. R.D., polise verdiği ilk ifadesinde, "Düğünde çocuğumu bulamayınca panik oldum. Çocuğumu görünce de sinirlerime hakim olamadım. Pişmanım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen R.D., adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak serbest kaldı. M.H.D. hakkında da 'basit tıbbi müdahaleyle yaralanma' raporu verildiği belirtildi.

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