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        Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan 19 yaşındaki Halime, hayatını kaybetti

        KONYA'nınKulu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Halime Küçükkocabaş (19), otomobilin çarpması ile yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 10:38 Güncelleme: 14.08.2024 - 10:40
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        Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan 19 yaşındaki Halime, hayatını kaybetti
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        KONYA'nınKulu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Halime Küçükkocabaş (19), otomobilin çarpması ile yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 03.30 sıralarında Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Ankara'dan Konya'ya istikametine giden H.C. yönetimindeki 06 ELD 436 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan ve bir kafeteryada çalışan Halime Küçükkocabaş'a çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, çarpmanın etkisiyle yere savrulan Küçükkocabaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. H.C. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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