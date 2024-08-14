Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan 19 yaşındaki Halime, hayatını kaybetti (2)

Konya'nın Kulu ilçesinde Halime Küçükkocabaş'ın yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamera kaydı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Halime Küçükkocabaş'ın refüjde yürüdüğü, kameranın açısından çıktıktan bir süre sonra da otomobilin çarpmasıyla havaya fırlayıp, yere savrulduğu yer aldı.

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