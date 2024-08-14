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        Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan 19 yaşındaki Halime, hayatını kaybetti (2)

        OTOMOBİLİNÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Konya'nın Kulu ilçesinde Halime Küçükkocabaş'ın yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamera kaydı görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 13:39 Güncelleme: 14.08.2024 - 13:45
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        Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan 19 yaşındaki Halime, hayatını kaybetti (2)
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        OTOMOBİLİNÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Konya'nın Kulu ilçesinde Halime Küçükkocabaş'ın yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamera kaydı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Halime Küçükkocabaş'ın refüjde yürüdüğü, kameranın açısından çıktıktan bir süre sonra da otomobilin çarpmasıyla havaya fırlayıp, yere savrulduğu yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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