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        Konyaspor - Galatasaray maçından notlar

        Süper Lig'in 2'nci haftasında Konyaspor, Galatasaray'ı konuk etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 21:03 Güncelleme: 16.08.2024 - 21:03
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        Konyaspor - Galatasaray maçından notlar
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        Süper Lig'in 2’nci haftasında Konyaspor, Galatasaray’ı konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmada Direnç Tunusluoğlu düdük çaldı. Onun yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Osman Gökhan Bilir yaptı. VAR'da ise Volkan Bayarslan görev aldı.

        GALATASARAY’DA 2 EKSİK

        Galatasaray’da, Hatayspor karşılaşmasının son dakikalarında sakatlanan ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2’nci derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen Davinson Sanchez, Konyaspor karşısında oynayamadı. Öte yandan Derrick Köhn ise üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Konyaspor maçında forma giyemedi.

        YEŞİL-BEYAZLILAR EKSİKSİZ SAHADA

        Konyaspor, ligin açılış maçında Kasımpaşa galibiyetinden sonra kendi evinde oynayacağı maça eksiksiz çıktı.

        İKİ TAKIMIN 47’NCİ RANDEVUSU

        Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 46 kez rakip oldu. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 33 kez, yeşil-beyazlılar ise 5 kez sahadan galip ayrıldı, 8 müsabaka da berabere sona erdi. Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 89, Konyaspor 31 gol kaydetti. İki takım arasında geçen sezonki maçlarda sarı-kırmızılılar, İstanbul’da 3-0, Konya’da 3-1’lik skorla kazandı.

        Galatasaray, Süper Lig’de dış sahada son olarak geçen sezon Hatayspor’a 2-1 kaybetti. Okan Buruk’un öğrencileri daha sonra oynadığı 12 müsabakada 10 galibiyet alırken, 2 kez de berabere kaldı.

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