Duru bebeğin organları 4 çocuğa hayat verdi

KONYA’da yatağında ters dönünce nefessiz kalan, kaldırıldığı hastanede duran kalbi yeniden çalıştırılan 1 yaşındaki Duru’nun 1 ay sonra beyin ölümü gerçekleşti. Duru’nun bağışlanan organları 4 çocuğa umut oldu. Duru’nun şifa dağıtmak için dünyaya geldiğini düşündüklerini belirten babası, ''Kızımın dünyaya gelme amacı 4 insana umut ve can olmasıymış. O insanlara ve ailelerine neşe, hayat kaynağı olduk. Kızımın dünyaya gelme amacının da şifa dağıtmak olduğunu düşünüyorum” dedi.

Konya’da, 11 aylıkken, yatağında ters dönen Duru bebek nefessiz kaldı. Durumu fark eden aile, ilk çocukları olan kızlarını Konya Şehir Hastanesi’ne götürdü. Doktorlar, kalbinin durduğu anlaşılan minik Duru'yu müdahaleyle yeniden hayata döndürdü. Bir aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Duru'nun, geçen cuma günü 1yaşına girdikten 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Anne ve babası, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Hastanenin organ bağışı birimi yapılan operasonla minik Duru’nun organlarını aldı. Duru’nun kalbi, nakledilmek üzere Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne, karaciğer ve 2 böbreği ise Antalya’ya gönderildi.

'BİZ DE BU DURUMDA OLABİLİRDİK’ Duru’nun ismini açıklamak istemeyen babası DHA’ya şunları söyledi: ''Hastaneye gittiğimizde durumumuz kritikti. İlk gün beyin ölümünün gerçekleşebilme ihtimalini söylediler. O şoku atlatmamız 2-3 gün sürdü. Biz eşimle kararımızı vermiştik. İstemediğimiz bir durum olduğunda organlarını bağışlayalım, dedik. Biz de bu durumda olabilirdik. Empati duygusuyla, acımızı bastırarak bu karara vardık. 4 yıllık evliyiz ve ilk çocuğumuzdu. Doktor bize açıklama yaparken kızımın kalbinin 2 yaşındaki bir kız çocuğuna gittiğini söyledi. Kızımın bedenini toprağa verdim ama bedeninden bir parçanın başka insanlara umut verip, onları yaşatması bizi mutlu etti. Benim kızım 1 yaşında vefat etti. Kızımın dünyaya gelme amacı 4 insana umut ve can olmasıymış. O insanlara ve ailelerine neşe, hayat kaynağı olduk. Kızımın dünyaya gelme amacının da şifa dağıtmak olduğunu düşünüyorum.”