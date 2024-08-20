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        Kavşakta TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü ile yanındaki annesi öldü

        KONYA'nın Akşehir ilçesinde kavşakta TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü Cihat Yavuz (25) ve yanındaki annesi Fatma Yavuz (51) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 12:52 Güncelleme: 20.08.2024 - 12:55
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        Kavşakta TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü ile yanındaki annesi öldü
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        KONYA'nın Akşehir ilçesinde kavşakta TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü Cihat Yavuz (25) ve yanındaki annesi Fatma Yavuz (51) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 06.00 sıralarında Konya- Afyonkarahisar kara yolu Akşehir Garı kavşağında meydana geldi. Cihat Yavuz yönetimindeki 06 ET 4545 plakalı otomobil ile Hasan A.'nın (34) kullandığı 63 AGS 168 plakalı TIR, kavşakta çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Cihat Yavuz ve annesi Fatma Yavuz yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarılan Cihat Yavuz ve annesi Fatma Yavuz, kaldırıldıkları Akşehir Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazadan yara almadan kurtulan TIR şoförü Hasan A., polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA

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