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        Konya'da, yayla evleri için obruk riski

        KONYA'da yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle oluşan obrukların sayısı her geçen gün artıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 13:41 Güncelleme: 21.08.2024 - 13:45
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        Konya'da, yayla evleri için obruk riski
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        KONYA'da yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle oluşan obrukların sayısı her geçen gün artıyor. Jeofizik Mühendisi Oğuz Kaan Kılıç, Seyithacı ve Ekmekçi yaylalarındaki evlerin altında obruk riski tespit ettiklerini belirterek, “Sorunlu bölgede 4-5 farklı yerinde elektrik ölçümleri aldık. Ölçüm sonucunda ev bölgesinde obruk riski tespit edildi. Bunun yanında hayvanların kaldığı ahırda da obruk riskleri tespit edildi. Bu riskin obruk oluşan tarla ile ahıra doğru ve köyün içine doğru 2 farklı kanalda ilerlediğini gördük” dedi.

        Konya Ovası’nda çoğunlukla Karapınar ilçesinde oluşan obrukların sayıları her geçen gün artıyor. Özellikle Reşadiye Mahallesi Karakuyu, Ekmekçi ve Seyithacı yaylalarında obrukların evlere yaklaşması bölgede yaşayanları tedirgin ediyor. Birkaç gün içinde 2 farklı tarlada derinlikleri 2 metre olan obruklar oluştu.

        ‘BÖLGEDE YAŞAYANLARIN TAHLİYE EDİLMESİ GEREKİYOR’

        Yaylalarda ölçümler yapan Jeofizik Mühendisi Oğuz Kaan Kılıç, bölgede yaşayanların bir an önce tahliye edilmesinin önemli olduğunu söyledi. Kılıç, “Sorunlu bölgede 4-5 farklı yerinde elektrik ölçümleri aldık. Ölçüm sonucunda ev bölgesinde obruk riski tespit edildi. Bunun yanında hayvanların kaldığı ahırda da obruk riskleri tespit edildi. Bu riskin obruk oluşan tarla ile ahıra doğru ve köyün içine doğru 2 farklı kanalda ilerlediğini gördük. Kendi içerisinde göçtüğü verisine ulaştık. İlk olarak 15 gün önce bir ölçüm yaptık. Bu bölgenin tamamında kireçli olan bölgelerde obruk riski olduğunu analiz ettik. Burası fay olan bir bölge. Bu faylar titreşimleri meydana getirerek obruklarını zamanlamasını ve riskini artırmaktadır. İnsanların buradan bir an evvel gitmesi lazım. Bu nasıl olacak bilmiyoruz. Yaşam alanını kısıtlayan bir durum. 15 gün içinde yaklaşık 20 tona yakın bir toprağın yer değiştirdiğini tespit ettik. Bu zamanla artacak. Herhangi bir depremle daha da artacak” diye konuştu.

        ‘SABAHA ÇIKACAK MIYIZ, DİYE DÜŞÜNÜYORUZ’

        Ekmekçi Yaylası’nda yaşayan Adem Ekmekçi, obruk olacak korkusundan geceleri uyuyamadıklarını söyledi. Geçen günlerde tarlasında 2 metre derinliğinde obruk oluştuğunu ifade eden Ekmekçi, “2 sene önce ağaçlar arasında bir obruk başlamıştı. Birkaç gün önce 2 metre derinliğinde küçük obruk oluştu. Genişlemeye de devam ediyor. Birkaç güne kadar derin bir çukur olacak diye tahmin ediyoruz. Obrukların yakınına yaklaşamıyoruz. Şu anda bu bölgedeki obrukların hepsi çalışıyor. Aşırı bir sıkıntı var. Sularda bulanıklık var. Çocuklar meyve toplamaya geliyor, bir şey olacak diye korkuyoruz. Bu bölgeden gitmek istiyoruz. Bir can kaybı olmasını mı bekliyorlar. AFAD’dan geldiler ve riskli olduğunu belirttiler. Geceleri uyuyamıyoruz, kulağımız seste oluyor. Obruk mu olacak? Çökecek miyiz, sabaha çıkacak mıyız diye düşünüyoruz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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