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        Eşini, zihinsel engelli çocuğunun gözleri önünde 20'ye yakın bıçak darbesiyle öldürmüş (2)

        TUTUKLANDIOtomobildetartıştığı eşi Elif Durmaz'ı (37), bıçakladıktan sonra otomobille birlikte polis merkezine giderek teslim olan Bekir Durmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 20:05 Güncelleme: 22.08.2024 - 20:05
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        Eşini, zihinsel engelli çocuğunun gözleri önünde 20'ye yakın bıçak darbesiyle öldürmüş (2)
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        TUTUKLANDI

        Otomobildetartıştığı eşi Elif Durmaz’ı (37), bıçakladıktan sonra otomobille birlikte polis merkezine giderek teslim olan Bekir Durmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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