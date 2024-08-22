Eşini, zihinsel engelli çocuğunun gözleri önünde 20'ye yakın bıçak darbesiyle öldürmüş (2)
TUTUKLANDIOtomobildetartıştığı eşi Elif Durmaz'ı (37), bıçakladıktan sonra otomobille birlikte polis merkezine giderek teslim olan Bekir Durmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Otomobildetartıştığı eşi Elif Durmaz’ı (37), bıçakladıktan sonra otomobille birlikte polis merkezine giderek teslim olan Bekir Durmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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