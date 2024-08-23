Konyaspor, Cikalleshi ile yollarını ayırdı
Konyaspor'da santrfor Sokol Cikalleshi ile yollar ayrıldı.
Konyaspor'da santrfor Sokol Cikalleshi ile yollar ayrıldı.
Konyaspor, 2020-2021 sezonunda takıma katılan 34 yaşındaki santrfor Sokol Cikalleshi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayrıldı. Yeşil-Beyazlı ekipte 111 maçta forma giyen futbolcu 30 gol 13 asistle oynadı.
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