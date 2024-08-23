Kediye çarpmamak için manevra yaptı, kullandığı araç kadına çarptı (2)
KURTARILAMADIKonya'daönüne çıkan kediye görünce manevra yapan Yılmaz D.
KURTARILAMADI
Konya'daönüne çıkan kediye görünce manevra yapan Yılmaz D.'nin (21) kullandığı hafif ticari aracın çarptığı Özlem Erdine (39), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
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