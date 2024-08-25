5 yaşındaki kızını öldürdü; 'Eşime ateş ettim, çocuğuma isabet etti' dedi

KONYA'nın Kulu ilçesinde 5 yaşındaki kızı Hiranur Ö.'yü (5) tüfekle öldürüp, eşi Şaadet Ö.'yü de yaralayan Mehmet Ö. (31), ilk ifadesinde, "Eşimle tartışıp, kavga ettik. Eşim, yakındaki babasının evine gitmek isterken arkasından korkutmak amaçlı tüfekle ateş ettim; ama çocuğuma isabet etti" dedi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kemaliye Mahallesi 138259 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. 3 çocuk babası Mehmet Ö., bilinmeyen nedenle eşi Saadet Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Şaadet Ö., kızı Hiranur Ö. ile yaklaşık 500 metre mesafedeki babasının evine gitmek için bahçe kapısına doğru yöneldi. Mehmet Ö. de arkasından tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, Şaadet Ö. ile kızı Hiranur'un vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.