Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        5 yaşındaki kızını öldürdü; 'Eşime ateş ettim, çocuğuma isabet etti' dedi (2)

        TUTUKLANDI Konya'nınKulu ilçesinde 5 yaşındaki kızı Hiranur Özer'i (5) tüfekle öldürüp, eşi Şaadet Özer'i de yaralayan Mehmet Özer (31), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 18:06 Güncelleme: 25.08.2024 - 18:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 yaşındaki kızını öldürdü; 'Eşime ateş ettim, çocuğuma isabet etti' dedi (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUTUKLANDI 

        Konya'nınKulu ilçesinde 5 yaşındaki kızı Hiranur Özer'i (5) tüfekle öldürüp, eşi Şaadet Özer'i de yaralayan Mehmet Özer (31), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Ukrayna'dan balistik füze testi
        Ukrayna'dan balistik füze testi
        'Hayat' Türkiye'nin Oscar adayı seçildi
        'Hayat' Türkiye'nin Oscar adayı seçildi
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Bir maçtan fazlası!
        Bir maçtan fazlası!
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        27 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        27 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama

        Benzer Haberler

        Konya'da kaçak kazı yapan 10 şüpheli yakalandı
        Konya'da kaçak kazı yapan 10 şüpheli yakalandı
        AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız Konya'da ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız Konya'da ziyaretlerde bulundu
        Seydişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Seydişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Beyşehir'de etkili sağanak
        Beyşehir'de etkili sağanak
        Baba çocuk kampı sona erdi
        Baba çocuk kampı sona erdi
        Konya'da jandarma aracı şehit oğlunun sünnet töreni için hazırlandı
        Konya'da jandarma aracı şehit oğlunun sünnet töreni için hazırlandı