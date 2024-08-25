5 yaşındaki kızını öldürdü; 'Eşime ateş ettim, çocuğuma isabet etti' dedi (2)
TUTUKLANDI Konya'nınKulu ilçesinde 5 yaşındaki kızı Hiranur Özer'i (5) tüfekle öldürüp, eşi Şaadet Özer'i de yaralayan Mehmet Özer (31), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Konya'nınKulu ilçesinde 5 yaşındaki kızı Hiranur Özer'i (5) tüfekle öldürüp, eşi Şaadet Özer'i de yaralayan Mehmet Özer (31), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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