Otomobil, kamyona çarptı: 3 ölü, 2 yaralı (2)

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilde yaşamını yitirenlerin sürücü Rüstem Selman Baş ile Ali Şentürk ve Lütfiye Baş, yaralıların ise Sultan Baş, Yasin Baş ve Melek Şentürk olduğu tespit edildi.

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