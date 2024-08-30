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        Otomobil, kamyona çarptı: 3 ölü, 2 yaralı (2)

        KİMLİKLERİBELLİ OLDUKonya'nın Kadınhanı ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilde yaşamını yitirenlerin sürücü Rüstem Selman Baş ile Ali Şentürk ve Lütfiye Baş, yaralıların ise Sultan Baş, Yasin Baş ve Melek Şentürk olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 13:12 Güncelleme: 30.08.2024 - 13:12
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        Otomobil, kamyona çarptı: 3 ölü, 2 yaralı (2)
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        KİMLİKLERİBELLİ OLDU

        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilde yaşamını yitirenlerin sürücü Rüstem Selman Baş ile Ali Şentürk ve Lütfiye Baş, yaralıların ise Sultan Baş, Yasin Baş ve Melek Şentürk olduğu tespit edildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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