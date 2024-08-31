Konyaspor - Kayserispor: 0-0
STAT:Medaş Konya BüyükşehirHAKEMLER: Emre Kargın, Ali Can Alp, Abdullah Uğur Sarı KONYASPOR: Slowik - Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Dk.
STAT:Medaş Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Emre Kargın, Ali Can Alp, Abdullah Uğur Sarı
KONYASPOR: Slowik - Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Dk. 65 Melih İbrahimoğlu) Jevtovic (Dk. 85 Tunahan Taşçı), Yusuf Erdoğan (Dk. 77 Prip), Pedrinho (Dk. 77 Ndao), Aleksic (Dk. 65 Boateng), Umut Nayir
KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Gökhan Sazdağı, Janvier, Arif Kocaman, Carole, Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 80 Ali Karimi), Boa Morte, Cardoso, Mane (Dk. 85 Ramazan Civelek), Nazon (Dk. 68 Mehmet Eray Özbek)
SARI KARTLAR: Boateng (Konyaspor), Cardoso (Kayserispor)
Süper Lig'in 4’üncü haftasında Konyaspor, konuk ettiği Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.
11’inci dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Mane’nin pasıyla topla buluşan Nazon’un şutunu kaleci uzaklaştırdı.
28’inci dakikada sağ kanattan Boranijasevic’in ortasında topa yükselen Umut Nayir’in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
31’inci dakikada sağ köşe gönderinden gelen korner atışında topu önünde bulan Arif’in şutu az farkla auta çıktı.
42’nci dakikada ceza sahası sol çaprazından Pedrinho’nun kullandığı serbest vuruşta kaleci topu kornere çeldi.
49’uncu dakikada Yusuf Erdoğan’ın ortasında topla buluşan Borajinasevic’in şutu yandan auta çıktı.
56’ncı dakikada Mehdi Bourabia rakiplerini çalımlayarak ceza alanına girip pas verdiği Nazon’un şutunu savunma kornere attı.
70’inci dakikada ceza alanı sağ çaprazında Boa Morte’nin ara pasına hareketlenen Cardoso’nun şutunu kaleci kornere çeldi.
89’uncu dakikada Guilherme’nin sağ taraftan kullandığı korner vuruşunda topa yükselen Adil’in vuruşu az farkla auta çıktı.
Karşılaşma 0-0 berabere bitti.
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