'Flamingo cenneti' Küçük Göl kurudu

KONYA'da 'flamingo cenneti' olarak bilinen Küçük Göl, bölgedeki yer altı suyunun bilinçsiz kullanımı ve iklim değişikliği nedeniyle kurudu. Başta flamingo olmak üzere 180 kuş türünün de yaşam alanı kalmadı.

Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda, Tuz Gölü'nün yakınında, halk arasında 'Kulu Gölü' olarak da bilinen 860 kilometrekare alana sahip Düden Gölü'nün bitişiğindeki Küçük Göl, kapalı ve sığ olma özelliği taşıyor. Göl, flamingo, yaz ördeği, Macar ördeği, pasbaş patka, dikkuyruk, kılıçgaga, büyük cılıbıt, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi 180 türden yaklaşık 42 bin kuşa ev sahipliği yapıyor. Gölün beslenme kaynakları ise yer altı suyu, Değirmenözü Çayı ile çevredeki küçük derelerden oluşuyor. Kuşların üreme alanlarının da bulunduğu göl, 2020 yılında da suların azalmasına bağlı olarak 'Artemia salina' bakterisi nedeniyle pembeye büründü. 'Flamingo cenneti' olarak da bilinen Küçük Göl, yer altı suyunun bilinçsiz kullanımı ve iklim değişikliği nedeniyle kurudu. Başta flamingolar olmak üzere 180 kuş türünün de yaşam alanı kalmadı.