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        6 kişinin ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis ve tahliye

        KONYA'da, otomobiliyle yayalara çarpıp 3'ü çocuk, 6 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan Sefa Selvi (20), 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan yargılandığı davada iyi hal indirimi uygulanarak 5 yıl hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 15:42 Güncelleme: 03.09.2024 - 15:45
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        6 kişinin ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis ve tahliye
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        KONYA'da, otomobiliyle yayalara çarpıp 3'ü çocuk, 6 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan Sefa Selvi (20), 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan yargılandığı davada iyi hal indirimi uygulanarak 5 yıl hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi.

        Kaza, geçen yıl kasım ayında Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Sefa Selvi yönetimindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, tramvaydan inip yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Fadime Aslan (52), kızı Sultan Aslan (33), torunları Elif Aslan (14), Fadime Aslan (7) ve Azra Atalay (9) hayatını kaybetti. Ölen Fadime Aslan'ın diğer kızı Emine Atalay (32) ile çocukları Hasan Atalay (11) ve Ali Cemal Atalay (8), akrabası Fadime Aslan (6) ile sürücünün yanındaki Ceylin Naz Övüş (16) ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Emine Atalay da kurtarılamadı. Kazadan sonra gözaltına alınan Sefa Selvi, işlemleri sonrası tutuklandı.

        BİLİRKİŞİ RAPORU

        Kazanın meydana geldiği yolda hız sınırı 82 kilometre iken, 89,6 metre fren izine göre Selvi'nin otomobiliyle hız limitini aştığı belirtilen raporda, ''Sanık sürücü Sefa Selvi, idaresindeki otomobil ile seyir halinde iken yola gereken dikkatini vermesi, olay mahallinde geldiğinde yolun sağından girip karşıya geçmeye çalışan yayalara karşı etkin tedbir alabilmesi gerekirken, bu hususlara riayet etmemiş, mahal şartları üzerinde bir hızla seyir etmesi sonucu yayalara karşı etkin tedbir alamayarak çarptığı anlaşılmakla meydana gelen kazada dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranmakla 'tali' kusurludur' denildi.

        Yayaların ise Karayolları Trafik Kanunun 68'nci maddesinin b bendindeki 'Taşıt yolunun karşı tarafına geçmek isteyen yayaların taşıt yolunu, yaya ve okul geçidi ile kavşak giriş ve çıkışları dışında herhangi bir yerden geçmeleri yasaktır' kanununu ihlal ettikleri ifade edilerek “Olay mahalli yolda, kendi can güvenliklerini tehlikeye atacak şekilde, solundan gelen araçları dikkate almadan taşıt yolunda girerek, karşıya geçmek istedikleri esnada sol şeritte sanık sürücü idaresindeki otomobilin sadmesine maruz kalmaları sonucu meydana gelen kazada sonucu kendi ölüm veya yaralanmalarında dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranmakla 'asli' kusurludurlar” denildi.

        KAZA TESPİT TUTANAĞI: HIZ 111-120 KİLOMETRE

        Kaza tespit tutanağında caddedeki azami hız limitinin otomobiller için 82 kilometre olduğu ancak Selvi'nin otomobilinin 111-120 kilometre hızla gittiği, fren izi uzunluğunun da 89,6 metre olduğu belirtildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamedeki bilirkişi raporuna göre de kaza yerindeki aydınlatma lambalarından birkaçının çalışmadığı fakat farların etkisiyle görüş açısının yeterli olduğu ve sürücünün hız limitinin üzerinde seyrettiği için kazanın meydana geldiği ve birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verdiği ifade edildi. İddianamede, Sefa Selvi için 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar, 'Taksirle yaralama' suçundan ise 6 aydan, 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        İddianame, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Cumhuriyet savcısı, Selvi hakkındaki mütalaasında, dava sürecinde dosyaya eklenen bilirkişi raporunda Selvi'nin 'tali' kusurlu ve yayaların 'asli' kusurlu olduğuna değinerek, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

        ÖNCE 6 YIL SONRA İYİ HALDEN 5 YIL HAPİS

        Tutuklu Sefa Selvi, 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Selvi’nin yanı sıra taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, karar öncesinde Sefa Selvi'nin son sözünü sordu. Selvi, "Haklarını helal etsinler" dedi. Heyet, verilen kısa süreli aranın ardından 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan önce 6 yıl, daha sonra ise iyi hal indirimi uygulayarak 5 yıl hapis cezası ve ehliyetine 2,5 yıl süreyle el konulmasına karar vererek Selvi'yi tahliye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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