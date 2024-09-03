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        Konya'da 'obruk' tehlikesi; 1 ev tahliye edildi 

        KONYA'nın Karapınar ilçesinde tek katlı bir evin yakınında obruk oluşması nedeniyle çatlaklar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 20:33 Güncelleme: 03.09.2024 - 20:35
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        Konya'da 'obruk' tehlikesi; 1 ev tahliye edildi 
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        KONYA'nın Karapınar ilçesinde tek katlı bir evin yakınında obruk oluşması nedeniyle çatlaklar oluştu. Evde yaşayan aile jandarma tarafından tahliye edildi.

        Karapınar'da yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen obruklara bir yenisi daha eklendi. Yeni oluşan obruk nedeniyle Çayır mevkisinde bulunan Mehmet Ali Bayrak’a ait tek katlı evin duvarlarında çatlaklar oluştu. Sarsıntının ardından evde bulunanlar kendini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma evdekileri tahliye ederken, AFAD ekipleri bölgedeki incelemelerini sürdürüyor. Hafta sonu oluşan obruktan sonra evde çatlakların oluştuğunu ifade eden ev sahibi Mehmet Ali Bayrak, "Cumartesi günü öğle saatlerinde büyük bir gürültü oldu. Yakın bölgede bir obruk oluştu. Evimizde çatlaklar oluştu. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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