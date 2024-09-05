Çalıntı araçtaki şüpheliler polislere ateş açtı: 2 yaralı (2)

Konya’da durdurulan çalıntı hafif ticari araçtakilerin açtığı ateş sonucu 2 polisin yaralandığı olayda, kaçan şüpheliler polis tarafından yakalandı. Olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; kendilerini yakalamaya çalışan polis ekiplerine ateş ettikten sonra şüphelilerin kaçtığı yer aldı. Saklandıkları yerde yakalanan Özkan Cihanbeyi ve Mustafa Samit Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Yaralı polis memurlarının da durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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