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        Çalıntı araçtaki şüpheliler polislere ateş açtı: 2 yaralı (2)

        ŞÜPHELİLERYAKALANDI; OLAY KAMERADAKonya'da durdurulan çalıntı hafif ticari araçtakilerin açtığı ateş sonucu 2 polisin yaralandığı olayda, kaçan şüpheliler polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 19:46 Güncelleme: 05.09.2024 - 19:50
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        Çalıntı araçtaki şüpheliler polislere ateş açtı: 2 yaralı (2)
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        ŞÜPHELİLERYAKALANDI; OLAY KAMERADA

        Konya’da durdurulan çalıntı hafif ticari araçtakilerin açtığı ateş sonucu 2 polisin yaralandığı olayda, kaçan şüpheliler polis tarafından yakalandı. Olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; kendilerini yakalamaya çalışan polis ekiplerine ateş ettikten sonra şüphelilerin kaçtığı yer aldı. Saklandıkları yerde yakalanan Özkan Cihanbeyi ve Mustafa Samit Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Yaralı polis memurlarının da durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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