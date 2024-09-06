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        2 polisi tabancayla yaralayan şüpheliler kargo aracını çalmışlar

        KONYA'da, kendilerini durduran polislere ateş açıp 2 polis memurunu yaralayan şüphelilerin çaldıkları aracın kargo aracı olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 15:00 Güncelleme: 06.09.2024 - 15:05
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        2 polisi tabancayla yaralayan şüpheliler kargo aracını çalmışlar
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        KONYA’da, kendilerini durduran polislere ateş açıp 2 polis memurunu yaralayan şüphelilerin çaldıkları aracın kargo aracı olduğu belirtildi. Polis memurlarının tedavisi ile yakalanan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi ile Fırat Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Devriye görevi yapan Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği’ne bağlı 2 polis memuru, çalıntı olarak aranan 06 DZ 6051 plakalı hafif ticari aracı fark edip takibe aldı. Polisin ‘Dur’ ihtarında bulunduğu şüpheliler kaçtı. Kavşakta aracı durduran polis ekiplerine şüpheliler tabancayla ateş açtı. Bir polis memuru kolundan, diğer polis memuru ise bacağından yaralandı. Şüpheliler aracı bırakıp koşarak uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler B.K. ile S.U. ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüphelilerin kaçabileceği bölgelere operasyonlar düzenleyen polis ekipleri, olaya karışan Özkan C. ve Mustafa S.’yi saklandıkları yerde yakalandı. Olay ise güvenlik kameralarına yansıdı.

        Özkan C. ve Mustafa S.’nin olaydan 30 dakika önce Beyhekim Mahallesi Fırat Caddesi’nde, sürücüsünün anahtarı üstünde bıraktığı kargo aracını çaldıkları öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürürken, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan polis memurları B.K. ile S.U.’nun durumlarının iyi olduğu, taburcu edilecekleri öğrenildi.

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