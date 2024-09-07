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        Kargo aracını çalıp, 2 polisi yaralayan şüpheliler adliyede

        KONYA'da çaldıkları kargo aracıyla giderken kendilerini durduran 2 polis memurunu tabancayla yaralayan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 13:00 Güncelleme: 07.09.2024 - 13:05
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        Kargo aracını çalıp, 2 polisi yaralayan şüpheliler adliyede
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        KONYA'da çaldıkları kargo aracıyla giderken kendilerini durduran 2 polis memurunu tabancayla yaralayan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Yaralı polisler B.K. ile S.U.'nun da durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

        Olay, geçen perşembe günü saat 16.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi ile Fırat Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Devriye görevi yapan Selçuklu Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği'nden 2 polis memuru, çalıntı olarak aranan 06 DZ 6051 plakalı hafif ticari aracı fark edip takibe aldı. Ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheliler, kavşakta aracı durduran polis ekiplerine tabancayla ateş açtı. Bir polis memuru kolundan, diğeri ise bacağından yaralandı. Şüpheliler aracı bırakıp koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler B.K. ile S.U. ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelilerin kaçabileceği bölgelere yaptıkları operasyonlarla Özkan C. ve Mustafa S.'yi saklandıkları yerde yakalandı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

        ARACTAKİ DEĞERLİ MALZEMELER İÇİN ÇALMIŞLAR

        Özkan C. ve Mustafa S., emniyetteki ifadelerinde, olaydan 30 dakika önce içindeki değerli malzemeler için kargo aracını çaldıklarını, trafik ışıklarına geldiklerinde durduklarında arkalarından gelen polisler yanlarına gelir gelmez Mustafa S.'nin ateş etiğini, olaydan önceki gece de bir caminin kadınlar mescidi kısmında uyuduklarını söyledikleri öğrenildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özkan C. ve Mustafa S. ile şüphelilere yardım eden Özkan C.'nin kardeşi Necati S., Konya Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Yaralı polisler B.K. ile S.U.'nun da durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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