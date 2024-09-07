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        Kargo aracını çalıp, 2 polisi yaralayan şüpheliler adliyede (2)

        2ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Konya'da çaldıkları kargo aracıyla giderken kendilerini durduran 2 polis memurunu tabancayla yaralayan şüphelilerden adliyeye sevk edilen Özkan C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 22:53 Güncelleme: 07.09.2024 - 22:53
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        Kargo aracını çalıp, 2 polisi yaralayan şüpheliler adliyede (2)
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        2ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 

        Konya'da çaldıkları kargo aracıyla giderken kendilerini durduran 2 polis memurunu tabancayla yaralayan şüphelilerden adliyeye sevk edilen Özkan C. ve Mustafa S., tutuklanırken, şüphelilere yardım ettiği belirtilen Özkan C.'nin kardeşi Necati S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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