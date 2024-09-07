Kargo aracını çalıp, 2 polisi yaralayan şüpheliler adliyede (2)

Konya'da çaldıkları kargo aracıyla giderken kendilerini durduran 2 polis memurunu tabancayla yaralayan şüphelilerden adliyeye sevk edilen Özkan C. ve Mustafa S., tutuklanırken, şüphelilere yardım ettiği belirtilen Özkan C.'nin kardeşi Necati S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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