Pulluğun kırdığı pimi takmak isterken hareket eden traktörünün altında kalıp öldü

Kaza, saat 19.30 sıralarında Çavuş Mahallesi’nde meydana geldi. Hüseyin Tezel, tarlasını sürdüğü sırada traktörde takılı bulunan pulluğun pimi kırması sonucu aracı durdurup, indi. Tezel, pimi takmak isterken bir anda hareket traktörün arka tekerinin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tezel’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

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