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        Domates yüklü TIR, alt geçitte devrildi; şoför öldü

        KONYA'nın Karapınar ilçesinde refüje çarpan domates yüklü TIR'ın alt geçitte devrildiği kazada şoför Ali Güner (54), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 10:29 Güncelleme: 10.09.2024 - 10:35
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        Domates yüklü TIR, alt geçitte devrildi; şoför öldü
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        KONYA'nın Karapınar ilçesinde refüje çarpan domates yüklü TIR'ın alt geçitte devrildiği kazada şoför Ali Güner (54), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 00.30 sıralarında Karapınar Devlet Hastanesi kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Ali Güner'in kullandığı 07 AJM 447 plakalı TIR, kontrolden çıkarak refüje çarptı ardından devrildi. Kazada Ali Güner, olay yerinde hayatını kaybetti. Güner'in cenazesi otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. TIR dorsesindeki domatesler etrafa saçılırken, alt geçit bir süre trafiğe kapatıldı. Yolun temizlenmesinin ardından alt geçit trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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