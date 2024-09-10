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        12 yaşındaki sürücü, kendi yaptığı kazayı görüntüledi

        KONYA'nın Beyşehir ilçesinde 12 yaşındaki M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 15:21 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:25
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        12 yaşındaki sürücü, kendi yaptığı kazayı görüntüledi
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        KONYA’nın Beyşehir ilçesinde 12 yaşındaki M.A.K., ailesinden habersiz hafif ticari aracı kullanıp, seyir halindeyken cep telefonuyla görüntü çekerken kaza yaptı. Kaza anı ve yaralanan M.A.K.’nın acı içinde bağırışları kameraya yansıdı.

        Kaza, pazar günü akşam saatlerinde Beyşehir ilçesi Esence Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesinden izin almadan kendilerine ait hafif ticari aracı alan M.A.K., gezintiye çıktı. Seyir halindeyken bir elinde direksiyon diğer elinde cep telefonu, bu anları kaydetmeye çalışan M.A.K., hızını artırınca direksiyon kontrolünü kaybederek yol kenarındaki araziye savruldu. Kaza anı ve yaralanan M.A.K.’nin acı içinde bağırışları kameraya yansıdı. Mahallelinin ihbarı üzerine gelen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.A.K.’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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