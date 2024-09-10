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        Kendisine ilaç alan eşini eczanede bıçakladı

        KONYA'da psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Ecir Atalıç, birlikte ilaç almak için gittikleri eczanede eşi Keziban Atalıç'ı bıçakladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 16:24 Güncelleme: 10.09.2024 - 16:30
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        Kendisine ilaç alan eşini eczanede bıçakladı
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        KONYA’da psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Ecir Atalıç, birlikte ilaç almak için gittikleri eczanede eşi Keziban Atalıç’ı bıçakladı. O anlar, eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Keziban Atalıç ağır yaralanırken, eşi ise tutuklandı.

        Olay, 28 Ağustos'ta Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi Şehit Ethem Barış Sokak’taki eczanede meydana geldi. Fabrika işçisi olan, 4 çocuk annesi Keziban Atalıç, gece vardiyasının ardından eşini psikiyatri polikliniğindeki randevusuna götürdü. Muayenenin ardından Atalıç çifti, eczaneye gitti. Keziban Atalıç, eşine ilaçları almaya çalışırken, arkasında bulunan Ecir Atalıç, yanında taşıdığı bıçağı ona saplamaya başladı. Atalıç, eczanedekilerin müdahalesi sonrası eşinin elinden kurtuldu. Ecir Atalıç, eşini bırakıp kaçtı. Karnından ve kolundan bıçaklanan ve ağır yaralanan Keziban Atalıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Atalıç, tedavisinin ardından taburcu oldu.

        1 HAFTA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

        Keziban Atalıç ifadesinde, "Olaydan 1 hafta önce uzaklaştırma kararı aldım. Ortada hiçbir şey yokken eşim kendisini aldattığımı söyleyerek sürekli kavga çıkarıyordu. Ona ilaç almaya gittiğimizde bir acı hissettim, arkama döndüğümde ise eşimin beni bıçakladığını gördüm" dediği öğrenildi.

        Olayın ardından polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Ecir Atalıç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Bu arada olay, eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Keziban Atalıç'ın ilaç almaya çalışırken arkadan gelen Ecir Atalıç'ın peş peşe bıçaklayıp, yerde sürüklediği ve bıçaklamaya devam ettiği, eczanedekilerin tepkisi üzerine ise iş yerinden ayrıldığı görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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