Çalıştığı masaj salonunda bıçaklanarak öldürüldü

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine saat 13.30 sıralarında masaj salonuna giden polis, anahtarı üzerinde olan mekana girdi. Ekipler, hem kaldığı hem de çalıştığı salonda, Elif Ceren Arslan'ı vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Arslan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KONYA'da, Elif Ceren Arslan (30), çalıştığı ve kaldığı masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. Olayla ilgili, E.D. adlı erkek gözaltına alındı.

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