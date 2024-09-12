2 çocuk annesinin öldürülüp evin bahçesine gömüldüğü olayda 4 şüpheli adliyede

KONYA'da yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan 2 çocuk annesi Çiğdem Eskidemirci’nin (35) öldürülüp cesedinin evin bahçesine gömülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.S.’nin Eskidemirci’yi bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Konya'da yaşayan 2 çocuk annesi Çiğdem Eskidemirci, 17 Mayıs günü “Çarşıya gidiyorum” diyerek evden ayrıldı. Geri dönmeyen Eskidemirci’ye ulaşamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Çiğdem Eskidemirci’nin cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerine dosyayı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri devraldı. Ekipler, Eskidemirci’nin son görüldüğü bölgelerden geriye dönük güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Çiğdem Eskidemirci’nin en son Afganistan uyruklu 4 kişiyle birlikte görüldüğü tespit edildi. Polis, kaçırılmış ya da öldürülmüş olabileceği şüphesiyle G.S., B.H., A.J ve J.T.’yi gözaltına aldı. Şüphelileri sorguya alan ekipler Eskidemirci’nin bıçaklanarak öldürülüp, Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Hacı Hasanbaşı Caddesi’nde, müstakil bir evin bahçesine gömüldüğü saptandı. Bahçede dün yapılan kazıda Çiğdem Eskidemirci’nin cesedi bulundu. Eskidemirci’nin cenazesi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Eskidemirci’nin bugün toprağa verilecek.

Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanan şüphelilerden G.S.’nin Eskidemirci’yi kendisinin öldürdüğünü itiraf ettiği, diğer şüphelilerin ise öldürme olayına karışmadıklarını söyledikleri öğrenildi. G.S.’nin ifadesinde Çiğdem Eskidemirci ile para karşılığı cinsel ilişkiye girmek istediğini, ücret nedeniyle anlaşmazlık yaşandığını, çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdüğünü öne sürdü. Diğer şüpheliler ise öldürme olayına karışmadıklarını iddia etti. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. VALİLİKTEN AÇIKLAMA