2 çocuk annesinin öldürülüp evin bahçesine gömüldüğü olayda 4 şüpheli adliyede (2)

Konya'da yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan 2 çocuk annesi Çiğdem Eskidemirci’nin (35) öldürülüp cesedinin evin bahçesine gömülmesiyle ilgili gözaltına alınan Afganlı 4 şüpheli G.S., B.H., A.J ve J.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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