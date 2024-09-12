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        2 çocuk annesinin öldürülüp evin bahçesine gömüldüğü olayda 4 şüpheli adliyede (2)

        4ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Konya'da yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan 2 çocuk annesi Çiğdem Eskidemirci'nin (35) öldürülüp cesedinin evin bahçesine gömülmesiyle ilgili gözaltına alınan Afganlı 4 şüpheli G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 20:34 Güncelleme: 12.09.2024 - 20:34
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        2 çocuk annesinin öldürülüp evin bahçesine gömüldüğü olayda 4 şüpheli adliyede (2)
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        4ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Konya'da yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan 2 çocuk annesi Çiğdem Eskidemirci’nin (35) öldürülüp cesedinin evin bahçesine gömülmesiyle ilgili gözaltına alınan Afganlı 4 şüpheli G.S., B.H., A.J ve J.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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