Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Bakan Memişoğlu: Münferit olayları hep beraber engelleyeceğiz (2)

        'PUFFVE ELEKTRONİK SİGARANIN GENÇ NÜFUSUMUZA BİR SALDIRI OLARAK DÜŞÜNÜYORUZ'Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Karaman'daki ziyaretlerinin ardından Konya'ya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 17:38 Güncelleme: 13.09.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Memişoğlu: Münferit olayları hep beraber engelleyeceğiz (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ‘PUFFVE ELEKTRONİK SİGARANIN GENÇ NÜFUSUMUZA BİR SALDIRI OLARAK DÜŞÜNÜYORUZ’

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Karaman’daki ziyaretlerinin ardından Konya’ya geldi. Bakan Memişoğlu, Valilik ile AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından Ekrem Karakaya Sağlık Hayat Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Toplum sağlığı açısından 3 büyük risk olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, “Toplumun en büyük üç tane riski olduğunu söylüyoruz. Birincisi kilo. Düzgün ve sağlıklı beslenme. İkincisi bağımlılık, özellikle tütün, alkol bağımlılığı. Maalesef özellikle genç nüfusumuza bir saldırı olarak düşündüğümüz puff veya elektronik sigaralar konusunda lütfen dikkatli olalım. Çünkü bunlar sağlığımızı kaybedecek en önemli risklerdir. Üçüncüsü de hareketsizlik. İşte burası sağlıklı hayat merkezleri. Aile sağlığı merkezlerimiz hem diyetisyeniyle hem fizyoterapistiyle hem kanser taramalarıyla hem de sağlıklı kalabilmemiz için danışacağımız, bilgi alacağımız veya hastaneye gitmeden bazı hastalıkların tedavi edilebilecek en önemli yerlerdir. Toplumumuza öncelikli olarak aile hekimleriyle tanışmalarını, sağlıklı hayat merkezlerine gidip danışmanlık almalarını, diyetisyeninden psikoloğuna kadar fizyoterapistinden diş hekimine kadar, kanser taramasına kadar ücretsiz bu hizmetlerin buralarda bizler tarafından verildiğini bilinmesini istiyor, hepinize sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Salim Güran yeniden adliyede! Savcıya ifade verecek
        Salim Güran yeniden adliyede! Savcıya ifade verecek
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        Galatasaray'da transfer gelişmesi
        Galatasaray'da transfer gelişmesi
        Annesinin cesediyle aynı evde yaşadı
        Annesinin cesediyle aynı evde yaşadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bir ülke daha İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacak
        Bir ülke daha İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacak
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Petro'dan Musk: "Nazi yanlısı"
        Petro'dan Musk: "Nazi yanlısı"
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Galatasaray'da istifa şoku!
        Galatasaray'da istifa şoku!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?

        Benzer Haberler

        Konyaspor, Blaz Kramer'i transfer etti
        Konyaspor, Blaz Kramer'i transfer etti
        Karapınar'da gönüllü gençler, yardım faaliyetlerinde bulunuyor
        Karapınar'da gönüllü gençler, yardım faaliyetlerinde bulunuyor
        Seydişehir'den kısa kısa
        Seydişehir'den kısa kısa
        Konya'da Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Konya'da Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Konyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Konyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        2 çocuk annesinin öldürülüp evin bahçesine gömüldüğü olayda 4 şüpheli adliy...
        2 çocuk annesinin öldürülüp evin bahçesine gömüldüğü olayda 4 şüpheli adliy...