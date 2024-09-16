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        Kilolarca et kamyonet kasasında taşındı

        KONYA'da, bir kamyonetin kasasında kilolarca etin sağlıksız koşullarda taşınması, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 16:35 Güncelleme: 16.09.2024 - 16:40
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        Kilolarca et kamyonet kasasında taşındı
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        KONYA’da, bir kamyonetin kasasında kilolarca etin sağlıksız koşullarda taşınması, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

        Merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde 42 ARC 643 plakalı kamyonette kilolarca et, üst üste atılıp hijyenik olmayan koşullarda taşınması, trafikte seyreden başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kamyonet bir süre sonra gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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