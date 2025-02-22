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        Husumetlisini sokakta tabancayla vurmuştu; borç- alacak nedeniyle yapmış

        KONYA'da, sokak ortasında husumetlisi Mehmet Ak'ı (40) tabancayla 5 el ateş ederek ağır yaralayan Hüseyin Keleş'in, ifadesinde, saldırıyı aralarındaki borç- alacak meselesi nedeniyle yaptığını söylediği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 21:21 Güncelleme: 22.02.2025 - 21:25
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        Husumetlisini sokakta tabancayla vurmuştu; borç- alacak nedeniyle yapmış
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        KONYA'da, sokak ortasında husumetlisi Mehmet Ak'ı (40) tabancayla 5 el ateş ederek ağır yaralayan Hüseyin Keleş’in, ifadesinde, saldırıyı aralarındaki borç- alacak meselesi nedeniyle yaptığını söylediği öğrenildi.

        Olay, dün saat 14.00 sıralarında Aziziye Mahallesi Karaman Caddesi'nde meydana geldi. Kafe işleten Hüseyin Keleş, cadde üzerinde karşılaştığı husumetlisi Mehmet Ak'ı sokak ortasında tabanca ile 5 el ateş ederek vurdu. Hüseyin Keleş olayın ardından kaçarken; Ak, kanlar içinde yığıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mehmet Ak, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahla husumetlisini yaraladıktan sonra kaçan Hüseyin Keleş 1 süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ak'a, Hüseyin Keleş'in tabanca ile ateş ettiği, yığılan Ak'ın kaçmaya çalıştığı, bu sırada Hüseyin Keleş'in peş peşe yine ateş ettiği, saldırganın daha sonra kaçtığı anlar yer aldı.

        TUTUKLANDI

        Ağır yaralanan Mehmet Ak’ın kaldırıldığı hastanedeki tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği öğrenildi. Keleş'in ifadesinde ise husumetlisi Mehmet Ak'ı aralarındaki borç- alacak nedeniyle vurduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Keleş, tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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