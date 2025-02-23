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        'Ateş', 'Duman' ve 'Atak' afetlere hazırlanıyor

        KONYA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 'Ateş', 'Duman' ve 'Atak' isimli 3 arama kurtarma köpeğinin olası yıkım ve doğal afetlere karşı her gün eğitimini tazeliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 11:17 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:20
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        'Ateş', 'Duman' ve 'Atak' afetlere hazırlanıyor
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        KONYA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 'Ateş', 'Duman' ve 'Atak' isimli 3 arama kurtarma köpeğinin olası yıkım ve doğal afetlere karşı her gün eğitimini tazeliyor. Arama kurtarma köpeklerinin afetlerde önemli bir rol oynadığını söyleyen İtfaiye Müdahale Amiri Mehmet Yıldırım, “Çöken Taşoluk Apartmanı’nda hem sismik dinleme cihazlarımız hem de köpeklerimiz canlı vatandaşlarımızın yerini tespit etti. Köpeklerimizin başarıyla bu işi yapmaları bizim için çok önemli” dedi.

        İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, 'Ateş', 'Duman' ve 'Atak' ismini verdikleri 3 arama kurtarma köpeğiyle her gün yaklaşık 4 saat eğitim yapıyor. İtfaiye Eğitim Merkezi’ne kurulan yapay enkaz ve eğitim binasında arama kurtarma çalışması yaparak, olası afetlere karşı hazır halde bulunmak için çalışılıyor.

        YAPAY ENKAZDA, YARALIYI KOKLAYARAK BULUYOR

        Eğitim, temel itaatle başlayıp daha sonra havlama kulübesine saklanan itfaiye erini bularak ödülle devam ediyor. Ardından 'Ara' talimatıyla, kurulan yapay enkazın içerisine saklanan senaryoya göre yaralı itfaiye erini hassas burunlarıyla arıyor. Köpekler, yaralıyı bulunca eğitmenine havlayarak yerini bildiriyor.

        ‘ARAMALARDA YARDIMCI OLUYOR’

        İtfaiye Müdahale Amiri Mehmet Yıldırım, “Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiyemiz sürekli olarak değişim ve gelişim içerisinde. Yeni ekipmanlar ve yeni teknikler katıyoruz. Ekibimizin arama kurtarma yeteneklerini sürekli geliştiriyoruz. 1999’da acı bir deprem yaşadık. Ardından 2004 yılında Zümrüt Apartmanı çökmesini yaşadık. Burada 90 civarında insanımızı kaybettik. O zamanlar arama kurtarma köpeğimiz yoktu daha sonra biz bu eksikliğimizi tamamladık. 3 arama kurtarma köpeğimiz var. Köpeklerimiz canlı aramalarda, kırsal aramalarda, kentsel aramalarda, enkaz altındaki vatandaşlarımızı aramalarda büyük yardımcı oluyor” diye konuştu.

        Arama kurtarma köpeklerinin her alanda üstünlük sağladığını söyleyen Yıldırım, “Sismik ses dinleme cihazlarımız da var. Bunun yanında köpeklerimizin olması çok fazla üstünlük kazandırıyor. Çünkü köpeklerimizin hisleri var. Köpeklerimizin eğitimini burada itfaiye eğitim merkezimizde yapıyoruz. Asıl amacımız, köpeklerimizin oyun oynama isteğini eğitimle birleştirerek arama kurtarma yapıyoruz. Özellikle oyuncu köpeklerden seçiliyor. Arama kurtarmalar için akreditasyonları var. Akreditasyonu alabilmemiz için köpeklerimizin bu sınavdan geçmesi gerekiyor. Köpeklerimizden bir tanesi bu sınavı geçti. Diğer köpeklerimizi de sınava hazırlıyoruz” dedi.

        ‘KÖPEKLERİMİZİN YETKİN OLDUĞUNU ANLADIK’

        Yıldırım, “Köpeklerimizin hem Hatay depreminde hem de Konya’da yaşanan Taşoluk Apartmanı’nın çökmesinde yaralıları bulmamızda çok büyük yardımları oldu. Çöken Taşoluk Apartmanı’nda hem sismik dinleme cihazlarımız hem de köpeklerimiz canlı vatandaşlarımızın yerini tespit etti. Köpeklerimizin başarıyla bu işi yapmaları bizim için çok önemli. Bundan sonraki süreçte enkaz aramalarında, depremlerde artık köpeklerimizin yetkin olduğunu anladık ve ispat etmiş olduk” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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