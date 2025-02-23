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        Eve alkollü gelen kocasını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü

        KONYA'da 1 çocuk annesi Şerife Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 13:09 Güncelleme: 23.02.2025 - 13:15
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        Eve alkollü gelen kocasını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü
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        KONYA’da 1 çocuk annesi Şerife Ç. (35), eve alkollü gelen eşi Ömer Ç.'yi (36) bıçaklayarak öldürdü. Ömer Ç.’nin 10 gün önce cezaevinden tahliye olduğu belirtildi.

        Olay, saat 01.30 sıralarında Sakarya Mahallesi Safa Sokak’ta 3 katlı bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Eve alkollü gelen galerici Ömer Ç. ile eşi Şerife Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Şerife Ç., mutfaktan aldığı bıçakla eşi Ömer Ç.'yi bıçakladı. Ömer Ç. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, 10 gün önce cezaevinden tahliye olan Ömer Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Şerife Ç. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ömer Ç.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        13 YAŞINDAKİ KIZI ODASINDAYMIŞ

        Şerife Ç.'nin tartıştığı eşini bıçakladığı sırada 13 yaşındaki ismi açıklanmayan kızlarının ise odasında olduğu öğrenildi. Ömer Ç.'nin gerek cezaevinde görüşmelerinde gerekse tahliye olduktan sonra Şerife Ç.'ye psikolojik şiddet uyguladığı öne sürüldü.

        Şerife Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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