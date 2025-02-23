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        Eve alkollü gelen kocasını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü (2)

        TUTUKLANDIKonya'daeve alkollü gelen tartıştığı eşi Ömer Çeliktaş'ı (36) bıçaklayarak öldüren 1 çocuk annesi Şerife Çeliktaş (35), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 16:02 Güncelleme: 23.02.2025 - 16:05
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        Eve alkollü gelen kocasını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü (2)
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        TUTUKLANDI

        Konya’daeve alkollü gelen tartıştığı eşi Ömer Çeliktaş'ı (36) bıçaklayarak öldüren 1 çocuk annesi Şerife Çeliktaş (35), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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