Eve alkollü gelen kocasını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü (2)
TUTUKLANDIKonya'daeve alkollü gelen tartıştığı eşi Ömer Çeliktaş'ı (36) bıçaklayarak öldüren 1 çocuk annesi Şerife Çeliktaş (35), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Konya’daeve alkollü gelen tartıştığı eşi Ömer Çeliktaş'ı (36) bıçaklayarak öldüren 1 çocuk annesi Şerife Çeliktaş (35), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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