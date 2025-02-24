Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Alkollü eşini öldüren kadın: Bu kez ailemi öldürmekle tehdit etti, uyuyunca bıçakladım

        KONYA'da eve alkollü gelen eşi Ömer Çeliktaş'ı (36) bıçaklayarak öldüren Şerife Çeliktaş'ın (35) ifadesi ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 12:05 Güncelleme: 24.02.2025 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alkollü eşini öldüren kadın: Bu kez ailemi öldürmekle tehdit etti, uyuyunca bıçakladım
        ABONE OL

        KONYA’da eve alkollü gelen eşi Ömer Çeliktaş’ı (36) bıçaklayarak öldüren Şerife Çeliktaş’ın (35) ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde eşinin kendisini sürekli tehdit ettiğini söyleyen Çeliktaş, “Bu kez ailemi öldürmekle tehdit etti. Her zaman ediyordu ama bu sefer ciddiydi. Sarhoşluktan uyuyakaldığında mutfaktan aldığım bıçakla göğsünden bıçakladım” dedi.

        Olay, dün saat 01.30 sıralarında Sakarya Mahallesi Safa Sokak’ta 3 katlı bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Eve alkollü gelen galerici Ömer Çeliktaş ile eşi Şerife Çeliktaş arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Şerife Çeliktaş, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Ömer Çeliktaş’ı göğsünden bıçakladı. Ömer Çeliktaş kanlar içinde yere yığılırken, Şerife Çeliktaş, polisi arayarak eşini bıçakladığını söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, 10 gün önce cezaevinden tahliye olan Ömer Çeliktaş’ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Çeliktaş, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çeliktaş’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        ‘AİLEMİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ, CİDDİYDİ’

        Şerife Çeliktaş’ın tartıştığı eşini bıçakladığı sırada 13 yaşındaki kızlarının ise odasında olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çeliktaş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Şerife Çeliktaş ifadesinde eşinin kendisine gerek cezaevinde görüşmelerinde gerekse tahliye olduktan sonra psikolojik şiddet uyguladığı öne sürdü. Çeliktaş’ın, “Eve sürekli alkollü geliyordu. Yine tartıştık. Tartışmamızda bu sefer ailemi öldürmekle tehdit etti. Her zaman ediyordu ama bu sefer ciddiydi. Sarhoşluktan uyuyakaldığında mutfaktan aldığım bıçakla göğsünden bıçakladım” dediği öğrenildi.

        2015 YILINDA CİNAYETE KARIŞMIŞ

        Öte yandan, Ömer Çeliktaş’ın 22 Temmuz 2015’te işlenen bir cinayette şüphelisinin yanında bulunup olaya karıştığı için 1 yıl cezaevinde yattığı, sonraki süreçte ise yaralama ve uyuşturucu kullanma gibi suçlardan cezaevine girdiği öğrenildi. Çeliktaş’ın 10 gün önce cezaevinden tahliye olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lavrov Ankara'da
        Lavrov Ankara'da
        Rusya'nın Marsilya Konsolosluğu'nda patlama
        Rusya'nın Marsilya Konsolosluğu'nda patlama
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Önce cinayet sonra kimyasal maddeyle saldırı!
        Önce cinayet sonra kimyasal maddeyle saldırı!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum

        Benzer Haberler

        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Konya'da tamamlandı
        Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Konya'da tamamlandı
        "Herkes İçin Yüzme Projesi Yüzme Yarışları"nın Türkiye finali, Konya'da tam...
        "Herkes İçin Yüzme Projesi Yüzme Yarışları"nın Türkiye finali, Konya'da tam...
        GÜNCELLEME - Konya'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutukland...
        GÜNCELLEME - Konya'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutukland...
        Eve alkollü gelen kocasını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü (2)
        Eve alkollü gelen kocasını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü (2)
        Eve alkollü gelen kocasını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü
        Eve alkollü gelen kocasını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü