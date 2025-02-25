Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Trafik polisleri, arızalanan midibüsü iterek yol kenarına aldı

        KONYA'da 3 trafik polisi, sol şeritte arızalanan ve trafik akışını engelleyen midibüsü iterek yol kenarına aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 11:41 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trafik polisleri, arızalanan midibüsü iterek yol kenarına aldı
        ABONE OL

        KONYA’da 3 trafik polisi, sol şeritte arızalanan ve trafik akışını engelleyen midibüsü iterek yol kenarına aldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde bir midibüs, sol şeritte seyir halindeyken arızalanınca trafik akışında aksama yaşandı. İhbar üzerine adrese giden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis, midibüsü iterek yol kenarındaki güvenlik şeridine aldı. Trafik akışı da normale döndü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        "Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak"
        "Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak"
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Asteroitin Dünya'ya çarpma ihtimali azaldı
        Asteroitin Dünya'ya çarpma ihtimali azaldı
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Her 100 TL'nin 83'ü gıdaya harcanıyor
        Her 100 TL'nin 83'ü gıdaya harcanıyor
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        İşçi alacağında 5 yıla dikkat!
        İşçi alacağında 5 yıla dikkat!
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı

        Benzer Haberler

        Eşrefoğlu Camisi kuşatmalarda tahliyeyi sağlayacak şekilde tasarlanmış
        Eşrefoğlu Camisi kuşatmalarda tahliyeyi sağlayacak şekilde tasarlanmış
        Konya'da barınaklardan bırakılan köpek başına 71 bin 965 lira ceza uygulana...
        Konya'da barınaklardan bırakılan köpek başına 71 bin 965 lira ceza uygulana...
        Konya'da Osman Benliler İlkokulu açıldı
        Konya'da Osman Benliler İlkokulu açıldı
        Alkollü eşini öldüren kadın: Bu kez ailemi öldürmekle tehdit etti, uyuyunca...
        Alkollü eşini öldüren kadın: Bu kez ailemi öldürmekle tehdit etti, uyuyunca...
        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Konya'da tamamlandı
        Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Konya'da tamamlandı