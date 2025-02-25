Trafik polisleri, arızalanan midibüsü iterek yol kenarına aldı

Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde bir midibüs, sol şeritte seyir halindeyken arızalanınca trafik akışında aksama yaşandı. İhbar üzerine adrese giden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis, midibüsü iterek yol kenarındaki güvenlik şeridine aldı. Trafik akışı da normale döndü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

KONYA’da 3 trafik polisi, sol şeritte arızalanan ve trafik akışını engelleyen midibüsü iterek yol kenarına aldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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