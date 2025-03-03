Birlikte yaşadığı kadının eski kocası tarafından vurulmuştu; hastanede kurtarılamadı (2)
TUTUKLANDIKonya'daboşandığı Şüheyda A.
TUTUKLANDI
Konya'daboşandığı Şüheyda A.'yı yaralayıp, onun dini nikahla birlikte yaşadığı Faruk Öksüzoğlu'nu öldüren Özgür Çınar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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