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        Husumetlisini sokak ortasında tüfekle öldürdü

        KONYA'nın Ereğli ilçesinde Alperen E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:10 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:15
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        Husumetlisini sokak ortasında tüfekle öldürdü
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        KONYA'nın Ereğli ilçesinde Alperen E. (21), sokakta karşılaştığı husumetlisi Mustafa Gör'ü (24), tüfekle vurarak öldürdü.

        Olay, dün saat 21.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Alperen E., sokakta husumetlisi Mustafa Gör ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, Apleren E., tüfekle Mustafa Gör'ü vurup yaraladı. Gör, yere yığılırken, Alperen E. kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Gör, ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Mustafa Gör, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şüpheli Alperen E. ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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