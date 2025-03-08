Doktorlar, 'glokom' hastalığına dikkat çekmek için karda 7 kilometre yürüdü

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde doktorlar, glokom hastalığına (göz tansiyonu) karşı farkındalık oluşturmak için kar örtüsü üzerinde 7 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Trekking ve Doğa Yürüyüşleri Grubu, Dünya Glokom Haftası kapsamında göz doktorları ile birlikte doğa yürüyüşü düzenledi. Anamas Dağı'nın Kurucuova Mahallesi eteklerindeki İslibucak Ormanı'nda buluşan doktorlar, 7 kilometrelik parkurda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Göz doktorları, göz tansiyonu rahatsızlığına dikkat çekmek için kar örtüsü üzerinde yürüdü.

'ÇOK SİNSİ BİR HASTALIK'

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Banu Bozkurt, "Glokom, toplumda 40 yaşın üstünde yüzde 2-3 oranında görülen bir hastalık ama çoğu kişi glokom olduğunun farkında değil. Hastalar bize geldiğinde geç kalınmış oluyor, göz tansiyonu gözün arkasındaki sinirlere hasar yapmış oluyor. Bu nedenle erken tanı çok önemli. Çok sinsi bir hastalık, çoğunlukla ağrısı olmuyor, görmeyi son ana kadar çok bozmayabiliyor. Geri dönüşü olmayan körlükte bazen ikinci bazen de üçüncü sırada yer alıyor. Amacımız, erken tanının önemini vurgulamak. 2 yılda bir herkesin göz muayenesini yaptırması gerekiyor. Bizler de her yıl farkındalık etkinliği düzenliyoruz. Göz hekimleri ve bizi desteklemeye gelen hekim arkadaşlarımız ve öğrencilerimizle orman yürüyüşü yaptık" dedi.