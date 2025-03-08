Erbakan: Herkes Erbakan hocamızın söylediklerinin birer birer doğru çıktığını söylüyor

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Herkes bugün, Erbakan hocamızın söylediklerinin birer birer doğru çıktığını söylüyor. 30- 40 yıl önce Fetullah Gülen örgütüyle ilgili yapmış olduğu tespitler, insanların anlayamadığı tespitler ne kadar büyük bir ferasetin göstergesidir” dedi.

Milli Gençlik Derneği, Necmettin Erbakan için anma programı düzenledi. Programa katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan’ın ileri görüşlü bir lider olduğunu söyledi. Erbakan, “Herkes bugün, Erbakan hocamızın söylediklerinin birer birer doğru çıktığını söylüyor. 30- 40 yıl önce Fetullah Gülen örgütüyle ilgili yapmış olduğu tespitler, insanların anlayamadığı tespitler ne kadar büyük bir ferasetin göstergesidir. Yine Erbakan hocamız denildiği zaman bereket kavramı aklımıza geliyor. 54’üncü hükümette işçiye, memura verilen maaş zammı dünyanın başka hiçbir ülkesinde bu kadar kısa sürede alım gücünün refah seviyesinin artırıldığı başka bir ülke, başka bir hükümet yok. Dünya şampiyonu. İşçiye, memura ve emekliye yüzde 100, yüzde 200, yüzde 320’ye varan zamları, çiftçinin alım fiyatları, taban fiyatlarına da yine yüzde 200’lük, yüzde 300’lük zamlar yapıldı” dedi.