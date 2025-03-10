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        Rana'nın otopsi raporu çıktı: Boyun ve omuzunda köpek ısırığı var (2)

        RANA'NINAVUKATI: İSTİSMAR SÖZ KONUSU DEĞİLDİR Konya'da yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren Suriye uyruklu Rana El Selci'nin (2) ailesinin avukatı Hasan Yılmaz, sosyal medyada yer alan cinsel istismara uğradığı yönündeki iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 18:26 Güncelleme: 10.03.2025 - 18:30
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        Rana'nın otopsi raporu çıktı: Boyun ve omuzunda köpek ısırığı var (2)
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        RANA’NINAVUKATI: İSTİSMAR SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

        Konya'da yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren Suriye uyruklu Rana El Selci'nin (2) ailesinin avukatı Hasan Yılmaz, sosyal medyada yer alan cinsel istismara uğradığı yönündeki iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Otopsi raporunda da böyle bir bulguya rastlanılmadığını ifade eden Yılmaz, “Bazı sosyal medya hesaplarında asılsız ve spekülatif iddiaların dolaşıma sokulduğu gözlemlenmektedir. Bu tür mesnetsiz iddialar acılı ailenin üzüntüsünü arttırmakta ve kamuoyunu yanlış yönlendirmektedir. Sosyal medyada dolaşan asılsız iddiaların aksine, kesinlikle istismar olayı, otopsinin yapılmadığı, ailenin Suriye’ye zorla gönderildiği ve bunu yapanların köpeklerin olmadığı iddialar kesinlikle asılsızdır. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlemiş olduğu otopsi tutanağında ceset üzerinde yapılan harici muayenesinde vücudunun birçok yerinde hayvan ısırıklarının olduğu açıkça sabittir. İstismar olayı söz konusu değildir. Kesin rapor için cesetten alınan örnekler, Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Halen sosyal medya hesaplarından asılsız iddialara devam eden, ya da mahalleye gelerek halkı kışkırtmak isteyenlere karşı ailenin avukatı olarak hukuki süreci başlatacağız. Elimizde otopsi raporu mevcut, olay sadece köpek saldırısıdır. Savcılık, olayla ilgili ihmali bulunan kişi ve kurumlarla ilgili gerekeni yapacaklardır.” dedi.

        ‘GENİTAL BÖLGESİNDE KESİKLER VAR’

        Görgü tanıkların savcılığa ifade verdiğini belirten avukat Hasan Yılmaz, “Görgü tanıkları Rana'nın üstünde 10’a yakın köpek olduğunu söylüyor. Köpekleri uzaklaştırıp hemen hastaneye götürüyorlar, ama kurtarılamıyor. Cumhuriyet Savcısı görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Tanıklar, köpeklerin sürüklemesi sonucu kıyafetlerinin çıktığını belirtiliyor. Genital bölgesinde kanama olduğu iddia ediliyor. Adli tıp raporunda da yer aldığına göre, genital bölgesinde de kesikler olduğu, bacak üstlerinde yaraların olduğu, kulağının kopma derecesine geldiği ve birçok yerinde kesikler mevcut. Asılsız iddialara itibar edilmemesini öneriyoruz.” Diye konuştu.

        Hasan DÖNMEZ -Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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