Otomobille giderken husumetlisinin silahlı saldırısında öldü

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Cenap Aslan (22), otomobille seyir halindeyken husumetlisi Serdar G.’nin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Cenap Aslan, yönetimindeki 42 B 9851 plakalı otomobiliyle seyirde halindeyken, husumetlisi Serdar G., tüfekle ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden ve kanlar içinde kalan Aslan'ın direksiyonun kontrolünü yitirmesi üzerine otomobil, yolun kenarında bir iş yerinin önünde duran tarım makinalarına çarpıp durabildi. Saldırgan Serdar G. de hızla olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Aslan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Şüpheli Serdar G., polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.