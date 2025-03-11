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        Yolcu otobüsü alev alev yandı

        KONYA'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsündeki yolcular tahliye edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 09:21 Güncelleme: 11.03.2025 - 09:25
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        Yolcu otobüsü alev alev yandı
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        KONYA'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsündeki yolcular tahliye edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Otobüs, kullanılamaz hale geldi.

        Alanya'dan Kayseri'ye giden Menderes Küçük yönetimindeki 68 ACK 275 plakalı yolcu otobüsü, saat 01.30 sıralarında Konya- Antalya kara yolu Seydişehir- Bozkır Kavşağı'na geldiğinde belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Durumu fark eden Küçük, aracı yolun sağına park edip, yolcuları tahliye etti. İhbarla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen otobüs, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcular da başka bir otobüsle yollarına devam etti.

        Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri

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