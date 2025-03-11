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        Eşini öldürüp, intihar eden kocanın 24 suç kaydı varmış

        KONYA'da ayrı yaşadığı eşi Havva Adıyaman'ı (42) av tüfeğiyle öldürüp intihar eden Yusuf Adıyaman'ın (37), 24 suç kaydı ve yaklaşık 3 yıl önce de cezaevinden tahliye olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 16:05 Güncelleme: 11.03.2025 - 16:10
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        Eşini öldürüp, intihar eden kocanın 24 suç kaydı varmış
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        KONYA'da ayrı yaşadığı eşi Havva Adıyaman’ı (42) av tüfeğiyle öldürüp intihar eden Yusuf Adıyaman'ın (37), 24 suç kaydı ve yaklaşık 3 yıl önce de cezaevinden tahliye olduğu ortaya çıktı.

        Olay, dün saat 21.30 sıralarında Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Heybeli Sokak’ta meydana geldi. Kadına Destek Uygulaması'ndan (KADES) gelen ihbar üzerine adrese giden polis ekipleri, Yusuf Adıyaman ve eşi Havva Adıyaman'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibi, çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Hakkında uzaklaştırma kararı olan Yusuf Adıyaman'ın, çocukları görme bahanesiyle eve geldiği, çıkan tartışmanın ardından ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi.

        Olaya ilişkin ayrıntılar da ortala çıkmaya başladı. Havva Adıyaman'ın önceki evliliğinden 3, Yusuf Adıyaman'ın da 2 çocuğu olduğu, çiftin bu evliliklerinde de 1 çocuklarının dünyaya geldiği belirtildi. Yusuf Adıyaman'ın, çocuklarını görme bahanesiyle eve geldiği ve 6 yaşındaki çocuklarının kapıyı açıp içeri girmesiyle eşiyle tartıştığı, ardından da yatak odasındaki tüfeği alıp, aynı odada önce eşini öldürdüğü ardından da intihar ettiği belirtildi. Olaya şahit olan çocukların ise Kadına Destek Uygulaması (KADES), üzerinden ihbarda bulunup, yardım istedikleri belirlendi. Yusuf Adıyaman'ın, çeşitli suçlardan 24 kaydının olduğu ve yaklaşık 3 yıl önce de cezaevinden tahliye olduğu ortaya çıktı.

        Yusuf Adıyaman'ın cenazesi Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verilirken, Havva Adıyaman'ın cenazesinin ise yarın defnedilmesi bekleniyor.

        Bu arada çiftin çocuklarının koruma altına alındığı ifade edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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