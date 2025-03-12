Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın, toprağa verildi

KONYA'da boşanma aşamasındaki eşi Yusuf Adıyaman (37) tarafından av tüfeğiyle öldürülen Havva Adıyaman'ın (42) cenazesi, defnedildi.

Olay, 10 Mart'ta saat 21.30 sıralarında Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Heybeli Sokak'ta meydana geldi. Kadına Destek Uygulaması'ndan (KADES) gelen ihbar sonrası adrese giden polis ekipleri, Yusuf Adıyaman ve eşi Havva Adıyaman'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Çağrılan sağlık ekibi, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Hakkında uzaklaştırma kararı olan Yusuf Adıyaman'ın, çocuklarını görme bahanesiyle eve geldiği, 6 yaşındaki çocuklarının kapıyı açıp içeri girmesi ile eşiyle tartıştığı, ardından yatak odasındaki tüfeği alıp, önce boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü sonra aynı silahla intihar ettiği saptandı.

ÇOCUKLAR KADES'E İHBARDA BULUNMUŞ

Havva Adıyaman'ın önceki evliliğinden 3, Yusuf Adıyaman'ın da 2 çocuğu olduğu, çiftin bu evliliklerinde de 1 çocuklarının dünyaya geldiği ifade edildi. Yusuf Adıyaman'ın olaya şahit olan çocuklarının KADES üzerinden ihbarda bulunup, yardım istedikleri tespit edildi. Çiftin çocukları koruma altına alınırken, Yusuf Adıyaman'ın çeşitli suçlardan 24 kaydının bulunduğu, yaklaşık 3 yıl önce de cezaevinden tahliye olduğu ortaya çıktı.

Yusuf Adıyaman'ın cenazesi, dün Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Havva Adıyaman'ın cenazesi ise bugün öğle vakti Hacı Veyis Camisi'nde kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi.