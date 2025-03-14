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        Uluslararası Bisiklet Birliği Kupası başladı

        KONYA'DA dünyanın en prestijli pist bisikleti yarışlarından biri olan UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 12:17 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:20
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        Uluslararası Bisiklet Birliği Kupası başladı
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        KONYA'DA dünyanın en prestijli pist bisikleti yarışlarından biri olan UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası başladı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle organize edilen Uluslararası Bisiklet Birliği Kupası (UCI) Konya Olimpik Veledromu’nda başladı. 5 kıtadan 44 ülkeden ve 350’yi aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen kupanın ilk gününde kadınlar ve erkeklerde takım takip, takım sprint ve eleme yarışları düzenleniyor. Yarışlar, bugün 18.00’deki açılış seremonisi sonrası final yarışlarıyla devam edecek. Daha sonra takım sprint, takım takip ve eleme yarışlarının kazananlarına ödülleri verilecek.

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