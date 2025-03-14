Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'daki 4 katlı binanın çökme nedeni, taşıyıcı duvarların düşük dayanımlı olması

        KONYA'da 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralı kurtulduğu 4 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 12:35 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'daki 4 katlı binanın çökme nedeni, taşıyıcı duvarların düşük dayanımlı olması
        ABONE OL

        KONYA'da 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralı kurtulduğu 4 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu çıktı. Raporda çökmenin taşıyıcı duvarların düşük dayanımlı ve boşluk oranı çok yüksek tuğla kullanımından kaynaklandığı belirtildi.

        Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 24 Ocak saat 20.00 sıralarında, 7 dükkan, 14 daire 2 bloktan oluşan ve zeminle birlikte toplam 4 katlı sobalı Taşoluk Apartmanı'nın alt katındaki balık restoranında duvardaki seramikler dökülmeye ve sesler gelmeye başladı. Balıkçıda çalışan Ali El Hüseyin (20) ve Abrurrahman Keji (17), üst kattaki dairelerde oturanların kapı zillerine basıp, o anda evlerinde olan birçok kişinin binayı tahliye etmesini sağladı. 1992 yılında inşaat, 1994 yılında da iskan ruhsatı alınan bina, kısa süre sonra da çöktü. 79 kişinin ikamet ettiği binanın 1'inci katında oturan ve enkaz altında kalan aynı aileden Muhammed Cedan (24) ve amcası Halid El Cedan (55) ve kuzeni Ahmet Muhammed Cedan (23) 7 saat sonra sağ kurtarıldı. Muhammed Cedan'ın kuzeni 7 ay önce evlenen Turki Muhammed (22) ve Emine Mustafa (18) çifti ise yaşamını yitirdi.

        7 KİŞİ TUTUKLANDI

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada, zemin kattaki 4 dükkanda balık restoranı işleten iş yeri sahibi Kazım Fünlü, balık restoranının tadilat işlemleriyle ilgilenen mimar Tuncer Daskırlı, yapım işini üstlenen Volkan Demiröz, aynı dükkanı daha önce kahvehane olarak işleten Kemal Öztürk, dükkanların mülk sahibi Hakkı İnlidere ve Mehmet Parla ile müteahhidi Adnan Taşoluk tutuklandı.

        TUĞLA MALZEMESİ DAYANIKSIZ

        Soruşturma kapsamında mimar, jeoloji mühendisi, inşaat mühendisi, yüksek elektrik mühendisi ve iş güvenliği konularında uzman bilirkişi heyeti tarafından yıkılan binanın enkazında yıkım nedeninin tespitine yönelik detaylı inceleme yapıldı, örnekler alındı. Bilirkişi heyeti, yaptığı incelemenin sonunda, binanın çökme nedeninin taşıyıcı duvarlarının düşük dayanımlı, boşluk oranı çok yüksek tuğla kullanımından kaynaklandığı belirledi. Bilirkişi raporunda, ''Tuğla numuneleri üzerinde yapılan deney sonuçlarına göre yapıda kullanılan tuğla malzemesinin dayanımı 10 kg/cm² olması gerekirken ortalama 2,90 km/cm² olarak tespit edilmiştir" denildi.

        Raporda zemin kattaki birleştirilen iş yerleri tarafından açılan geçiş kapıların ise binanın statiğini zayıflattığı için kusurlu olduğu, bunun tek başına apartmanın başına çökmesi için yeterli olmadığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        Trump'ın Tesla ile pozuna soruşturma talebi
        Trump'ın Tesla ile pozuna soruşturma talebi
        Kupada derbinin tarihi belli oldu!
        Kupada derbinin tarihi belli oldu!
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        19 yaşındaki Enes ağlattı! Kafa kafaya acı son!
        19 yaşındaki Enes ağlattı! Kafa kafaya acı son!
        "Aracını çeker misin" diye aradı... Bacağı kırıldı çapraz bağları koptu!
        "Aracını çeker misin" diye aradı... Bacağı kırıldı çapraz bağları koptu!
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...

        Benzer Haberler

        Uluslararası Bisiklet Birliği Kupası başladı
        Uluslararası Bisiklet Birliği Kupası başladı
        Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 10 yılda yaklaşık 4 milyon ziyaretçiyi ağırl...
        Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 10 yılda yaklaşık 4 milyon ziyaretçiyi ağırl...
        2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası Konya'da başladı
        2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası Konya'da başladı
        UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası yarın başlıyor
        UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası yarın başlıyor
        2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'na doğru
        2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'na doğru
        Konya'da yüksekten düşen işçi öldü
        Konya'da yüksekten düşen işçi öldü