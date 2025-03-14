Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem (2)

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Kulu ilçemizde hissedilen depremde şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum olmamıştır" denildi.

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