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        Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem (2)

        BELEDİYEDENAÇIKLAMAKonya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Kulu ilçemizde hissedilen depremde şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum olmamıştır" denildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 15:20 Güncelleme: 14.03.2025 - 15:25
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        Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem (2)
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        BELEDİYEDENAÇIKLAMA

        Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Kulu ilçemizde hissedilen depremde şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum olmamıştır" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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