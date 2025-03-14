Beşiktaş kafilesi Konya'da
BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın oynayacağı Konyaspor maçı öncesi Konya'ya geldi.
BEŞİKTAŞ, Süper Lig’in 28’inci haftasında yarın oynayacağı Konyaspor maçı öncesi Konya’ya geldi. Kafilede sakatlıkları devam eden Bahtiyar Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Jonas Svensson'un yanı sıra Elan Ricardo yer almadı.
Beşiktaş, Süper Lig’in 28’inci hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynayacağı maç için özel uçakla Konya’ya geldi. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer de aralarında bulunduğu kafileyi, az sayıda siyah-beyazlı taraftar karşıladı. Siyah-beyazlı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti.
Beşiktaş'ın, Konyaspor maçı kamp kadrosu ise şöyle:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Alex-Oxlade Chamberlain, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Ernest Muçi, Keny Arroyo.
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