Beşiktaş kafilesi Konya'da

Beşiktaş'ın, Konyaspor maçı kamp kadrosu ise şöyle:

Beşiktaş, Süper Lig’in 28’inci hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynayacağı maç için özel uçakla Konya’ya geldi. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer de aralarında bulunduğu kafileyi, az sayıda siyah-beyazlı taraftar karşıladı. Siyah-beyazlı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig’in 28’inci haftasında yarın oynayacağı Konyaspor maçı öncesi Konya’ya geldi. Kafilede sakatlıkları devam eden Bahtiyar Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Jonas Svensson'un yanı sıra Elan Ricardo yer almadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.