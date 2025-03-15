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        Konyaspor - Beşiktaş maçından notlar

        KONYASPOR, Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş'ı konuk etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 20:37 Güncelleme: 15.03.2025 - 20:37
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        Konyaspor - Beşiktaş maçından notlar
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        KONYASPOR, Süper Lig'in 28’inci haftasında Beşiktaş’ı konuk etti. Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayan maçta hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Candaş Elbil üstlendi.

        Eyüpspor deplasmanından puansız dönen Konyaspor, düşme hattına yaklaştı. Konyaspor, Sivasspor, Kayserispor ve Bodrum Futbol Kulübü 1'er puanla sıralanıyor ve kalan tüm maçların önemi arttı. Evindeki son maçında Trabzonspor'u Umut Nayir'in penaltı golüyle 1-0 mağlup eden ev sahibi takımda, Blaz Kramer, Umut Nayir ve Oğulcan Ülgün sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.

        Beşiktaş ise öne geçtiği maçta Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-1 kaybetti ve 44 puanda kaldı. Üçüncü sırada bulunan Samsunspor ile arasında maç fazlasıyla 6 puan bulunan Beşiktaş, Solskjaer döneminde ligde ilk kez yenilmiş oldu.

        PAULISTA 19 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ

        Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Gabriel Paulista, 19 maç sonra ilk 11'e adını yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi'nin 5’inci haftasında 28 Kasım 2024'te Macaristan'da oynanan Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, o tarihten sonra 19 maçta formasından uzak kaldı.

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